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Израиль

Разрешено к публикации: четверо боевиков планировали теракт на стадионе "Тедди"

время публикации: 21 июля 2024 г., 13:25 | последнее обновление: 21 июля 2024 г., 13:25
Разрешено к публикации: четверо боевиков планировали теракт на стадионе "Тедди"
Wikipedia.org. Фото: Hagai Agmon-Snir

Пресс-служба полиции опубликовала совместное заявление с Общей службой безопасности (ШАБАК) об аресте террористической ячейки, планировавшей "значительный теракт" против Израиля.

В соответствии с этим сообщением, были арестованы четверо террористов, поддерживающих "Исламское государство", двое из них планировали нападение на сотрудников служб безопасности на иерусалимском стадионе "Тедди".

В ходе допроса они признались, что планировали задействовать взрывные устройства и расстрелять израильтян.

По завершении расследования против четверых подозреваемых было предъявлено предварительное обвинение, вскоре ожидается обвинительное заключение.

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