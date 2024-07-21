Разрешено к публикации: четверо боевиков планировали теракт на стадионе "Тедди"
время публикации: 21 июля 2024 г., 13:25 | последнее обновление: 21 июля 2024 г., 13:25
Пресс-служба полиции опубликовала совместное заявление с Общей службой безопасности (ШАБАК) об аресте террористической ячейки, планировавшей "значительный теракт" против Израиля.
В соответствии с этим сообщением, были арестованы четверо террористов, поддерживающих "Исламское государство", двое из них планировали нападение на сотрудников служб безопасности на иерусалимском стадионе "Тедди".
В ходе допроса они признались, что планировали задействовать взрывные устройства и расстрелять израильтян.
По завершении расследования против четверых подозреваемых было предъявлено предварительное обвинение, вскоре ожидается обвинительное заключение.
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