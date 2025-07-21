Депутат Мильвицки претендует на пост главы комиссии по иностранным делам и обороне

Депутат Кнессета Ханох Мильвицки ("Ликуд") намерен добиваться назначения на пост главы комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне.

Мильвицки объявил об этом на фоне продолжающегося давления на премьер-министра Биньямина Нетаниягу с требованием уволить Юлия Эдельштейна с поста главы комиссии.

Еще одним кандидатом на пост главы комиссии называют депутата Боаза Бисмута ("Ликуд").