Депутат Мильвицки претендует на пост главы комиссии по иностранным делам и обороне
время публикации: 21 июля 2025 г., 10:23 | последнее обновление: 21 июля 2025 г., 10:42
Депутат Кнессета Ханох Мильвицки ("Ликуд") намерен добиваться назначения на пост главы комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне.
Мильвицки объявил об этом на фоне продолжающегося давления на премьер-министра Биньямина Нетаниягу с требованием уволить Юлия Эдельштейна с поста главы комиссии.
Еще одним кандидатом на пост главы комиссии называют депутата Боаза Бисмута ("Ликуд").
Ссылки по теме