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Израиль

Депутат Мильвицки претендует на пост главы комиссии по иностранным делам и обороне

Ликуд
Юлий Эдельштейн
время публикации: 21 июля 2025 г., 10:23 | последнее обновление: 21 июля 2025 г., 10:42
Депутат Мильвицки претендует на пост главы комиссии по иностранным делам и обороне
Yonatan Sindel/Flash90

Депутат Кнессета Ханох Мильвицки ("Ликуд") намерен добиваться назначения на пост главы комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне.

Мильвицки объявил об этом на фоне продолжающегося давления на премьер-министра Биньямина Нетаниягу с требованием уволить Юлия Эдельштейна с поста главы комиссии.

Еще одним кандидатом на пост главы комиссии называют депутата Боаза Бисмута ("Ликуд").

Израиль
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