В ДТП рядом с Маалотом пострадали пятеро подростков, состояние одного из них тяжелое

Недалеко от Маалота водитель не справился с управлением автомобилем и врезался в скалу. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в этой аварии пострадали пятеро подростков (примерно 17 лет).

Один из подростков, сидевший на заднем сидении, получил тяжелую черепно-мозговую травму, еще двое получили травмы средней тяжести, и двое травмированы легко.

Все пострадавшие доставлены в больницу в Нагарии.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.