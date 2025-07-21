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Израиль

В ДТП рядом с Маалотом пострадали пятеро подростков, состояние одного из них тяжелое

ДТП
время публикации: 21 июля 2025 г., 00:46 | последнее обновление: 21 июля 2025 г., 00:46
В ДТП рядом с Маалотом пострадали пятеро подростков, состояние одного из них тяжелое
Yonatan Sindel/Flash90

Недалеко от Маалота водитель не справился с управлением автомобилем и врезался в скалу. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в этой аварии пострадали пятеро подростков (примерно 17 лет).

Один из подростков, сидевший на заднем сидении, получил тяжелую черепно-мозговую травму, еще двое получили травмы средней тяжести, и двое травмированы легко.

Все пострадавшие доставлены в больницу в Нагарии.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

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