В результате аварии на 804-й трассе один человек погиб и шесть получили травмы

На 804-й трассе, севернее перекрестка Хилазон, произошла авария с участием двух автомобилей. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" на месте констатировали смерть мужчины примерно 30 лет.

В этой аварии пострадали еще шесть человек, состояние одного из пострадавших средней тяжести, остальные получили легкие травмы.

Трое пострадавших доставлены в больницу "Зив".

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.