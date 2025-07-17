В результате аварии на 804-й трассе один человек погиб и шесть получили травмы
время публикации: 17 июля 2025 г., 22:46 | последнее обновление: 17 июля 2025 г., 22:46
На 804-й трассе, севернее перекрестка Хилазон, произошла авария с участием двух автомобилей. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" на месте констатировали смерть мужчины примерно 30 лет.
В этой аварии пострадали еще шесть человек, состояние одного из пострадавших средней тяжести, остальные получили легкие травмы.
Трое пострадавших доставлены в больницу "Зив".
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
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