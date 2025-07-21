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Израиль

Видео ЦАХАЛа из Газы: толпа грабит грузовик с продуктами и приветствует израильских солдат

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
ХАМАС
ЦАХАЛ
время публикации: 21 июля 2025 г., 00:18 | последнее обновление: 21 июля 2025 г., 00:26
Видео ЦАХАЛа из Газы: толпа грабит грузовик с продуктами и приветствует израильских солдат
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи в соцсети Х опубликовал видео, на котором запечатлено, как толпа палестинцев грабит грузовик с гуманитарной помощью в нескольких десятках метров от израильских военнослужащих.

"В душераздирающей сцене сегодня днем солдаты Армии обороны стоят стойко... а в нескольких метрах от них – жители Газы разбирают гуманитарную помощь, которая поступила в сектор Газа. Ни одного выстрела не было произведено. Приказ был ясен: не стрелять. А какова была реакция палестинцев? Это был не страх... а надежда. Гражданские начали приветствовать и восхвалять наших солдат, как будто увидели в них жизнь после тьмы. Тот, кто жил на лжи ХАМАСа, знает, что наши солдаты и наше присутствие – источник надежды. Никакого голода, никаких преднамеренных убийств, никакого намеренного нападения на ожидающих помощи. Есть хамасовская пропаганда с пустыми медиарупорами, которая распространяет ложь для спасения того, что осталось от разгромленного ХАМАСа", – написал глава армейской пресс-службы на арабском языке.

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