12-й канал заявил о ликвидации в Газе командира хамасовского батальона "Байт-Ханун"

Командир хамасовского батальона "Байт-Ханун" Хусейн Файяд (Абу Хамза) был убит в результате удара ЦАХАЛа, передает 12-й канал ИТВ. Сообщение Альмога Бокера пока не подтверждается ЦАХАЛом. ХАМАС также не заявлял о гибели Абу Хамзы.

Ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщал о гибели жены, сына и дочери Хусейна Файяда в результате точечного удара ЦАХАЛа по квартире в городе Газа. Но в сообщении не было ничего сказано о том, что убит и сам Хусейн Файяд.

Напомним, что в мае 2024 года ЦАХАЛ официально объявлял о ликвидации Хусейна Файяда. Но в январе 2025 года он появился живым перед камерами в Байт-Хануне.

По данным израильских спецслужб, Хусейн Файяд несет ответственность за многочисленные обстрелы израильской территории противотанковыми ракетами и минометные обстрелы приграничных населенных пунктов Израиля.