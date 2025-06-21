ЦАХАЛ: в Иране ликвидирован командир КСИР, отвечавший за запуски БПЛА

Армия обороны Израиля ликвидировала Аминпура Джудахи – командующего 2-м соединением управления беспилотными летательными аппаратами в составе ВВС "Корпуса стражей исламской революции", сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

В сообщении отмечается, что ликвидированный командир КСИР был ответственен за запуски ударных БПЛА в сторону Израиля из района Ахваз, на юго-западе Ирана. Он играл центральную роль в запусках беспилотников по Израилю в течение последней недели.