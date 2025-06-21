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Израиль

ЦАХАЛ: в Иране ликвидирован командир КСИР, отвечавший за запуски БПЛА

КСИР
Беспилотники
Война с Ираном
время публикации: 21 июня 2025 г., 06:03 | последнее обновление: 21 июня 2025 г., 06:25
ЦАХАЛ: в Иране ликвидирован командир КСИР, отвечавший за запуски БПЛА
Iranian Army via AP

Армия обороны Израиля ликвидировала Аминпура Джудахи – командующего 2-м соединением управления беспилотными летательными аппаратами в составе ВВС "Корпуса стражей исламской революции", сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

В сообщении отмечается, что ликвидированный командир КСИР был ответственен за запуски ударных БПЛА в сторону Израиля из района Ахваз, на юго-западе Ирана. Он играл центральную роль в запусках беспилотников по Израилю в течение последней недели.

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