Отцу девочки, погибшей в результате "праздничной стрельбы" в Араре, предъявят обвинения

Прокуратура Хайфского округа представила в суд обвинительную декларацию по делу о смерти девочки, которая была застрелена во время так называемой "праздничной стрельбы" в Араре. Обвинения будут поданы против отца ребенка.

В полиции сообщили, что после получения сообщения о происшествии на место были направлены крупные силы полиции, которые начали сбор доказательств и выяснение обстоятельств трагедии. Местные жители предприняли попытки исказить картину произошедшего и скрыть улики, чтобы затруднить расследование.

Несмотря на это, следователям удалось восстановить последовательность событий, собрать необходимые доказательства и установить обстоятельства случившегося с использованием следственных, криминалистических и технологических средств.

После завершения ключевых этапов расследования, в суд подана декларация о скором предъявлении обвинений, а также просьба продлить срок содержания подозреваемого под стражей до подачи обвинительного заключения.