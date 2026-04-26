Праздник друзов у святыни Наби Шуэйб: полиция разоружает любителей стрельбы

Полиция сообщила о задержании шести подозреваемых в связи со стрельбой в районе святыни Наби Шуэйб, недалеко от деревни Кфар-Хитим, где проходят праздничные мероприятия друзской общины.

По данным пресс-службы полиции, в последние дни сотни полицейских и бойцов пограничной полиции были развернуты на подъездах к комплексу и на прилегающих дорогах, в том числе для предотвращения стрельбы в воздух, фиксировавшейся в прошлые годы.

В одном случае полицейские остановили автомобиль с четырьмя жителями Мрара в возрасте от 17 до 21 года, пытавшийся скрыться от проверки. В машине были обнаружены две винтовки M16, находившиеся на законных основаниях, магазины, патроны и гильзы.

В другом случае был остановлен автомобиль с двумя жителями Абу-Снана 20 и 26 лет, направлявшийся к комплексу Наби Шуэйб. При обыске были найдены винтовка M16, пистолет, также зарегистрированные законно, и другие предметы, указывающие, по версии полиции, на подготовку к стрельбе.