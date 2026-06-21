ЦАХАЛ и ШАБАК раскрыли террористическую сеть ХАМАСа, действующую из Турции

За последний год были предотвращены десятки терактов, которыми руководили действующие с территории Турции активисты террористической организации ХАМАС. В соответствии с совместным сообщением Армии обороны Израиля и Общей службы безопасности (ШАБАК), так называемый "Отдел Иудеи и Самарии" в структуре ХАМАСа отвечал за организацию и координацию террористической деятельности.

На протяжении многих лет, а особенно в течение последнего года, представители этой структуры из Турции занимались вербовкой исполнителей терактов, передачей оружия и денежных средств, а также координацией террористической деятельности на территории Израиля и Иудеи и Самарии.

В настоящее время "отделом" руководит Захер Джабарин, а военным крылом "отдела Иудеи и Самарии" командует Иман Абу Халиль. В ходе расследований, проведенных за последний год, были установлены личности ряда активистов ХАМАСа, действующих из Турции: Иман Шарауна занимается вербовкой боевиков, Мухаммад Маллах из Туль-Карема, прожиивающий в настоящее время в Турции и Катаре, участвует в переводе средств на нужды террора, Маджед Джааба отвечает за контрабанду оружия, в том числе использованного при теракте на КПП "Махсом а-Минхарот" в ноябре 2023 года, Уалид Абу Насер отвечает за финансирование террористической инфраструктуры в районе Бейт-Лехема, Салам Яиш занимается вербовкой террористов.

ШАБАК и ЦАХАЛ заявляют, что в течение последнего года были предотвращены десятки терактов, организованных активистами этого подразделения ХАМАСа. По данным спецслужб, боевики свободно действуют на территории Турции, встречаются с активистами из Иудеи и Самарии и используют местную инфраструктуру для передачи указаний и денежных средств, которые затем направляются на подготовку и осуществление терактов.