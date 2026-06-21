На строительной площадке в Ашкелоне пострадал рабочий при падении с высоты
время публикации: 21 июня 2026 г., 18:04 | последнее обновление: 21 июня 2026 г., 18:04
На строительной площадке на улице А-Таясим в Ашкелоне рабочий упал с высоты около трех метров. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мужчина (примерно 25 лет) получил черепно-мозговую травму.
Пострадавший доставлен в больницу "Барзилай". Его состояние оценивается медиками как тяжелое.
Обстоятельства инцидента расследуются полицией и инспекторами министерства труда.