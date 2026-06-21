x
21 июня 2026
|
последняя новость: 09:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
21 июня 2026
|
21 июня 2026
|
последняя новость: 09:24
21 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Похороны Александра Филина пройдут на военном кладбище в Хайфе в 12:00

Хайфа
Погибшие
время публикации: 21 июня 2026 г., 09:00 | последнее обновление: 21 июня 2026 г., 09:06
Александр Филин, 29
Пресс-служба ЦАХАЛа

Опубликовано время похорон 29-летнего резервиста, бойца штаба 36-й дивизии старшего сержанта резерва Александра Филина, который погиб в минувшую среду в ходе боевых действий на юге Ливана.

Его похороны состоятся на военном кладбище Хайфы в воскресенье, 21 июня, в 12:00. Муниципалитет предоставляет автобус для тех, кто хочет приехать и отдать последний долг Александру Филину, автобус выедет от муниципалитета Кармиэля в 10:30. Траурная неделя ("шива") проходит в доме семьи в Кармиэле.

Александр Филин репатриировался в Израиль 14 лет назад из Украины в рамках молодежной программы НААЛЕ. По завершении обучения в школе он был призван в ЦАХАЛ, служил в статусе солдата-одиночки снайпером в бригаде "Нахаль". Во время службы он нейтрализовал террориста, пытавшегося напасть с ножом на его товарища на КПП в районе Шхема, за что был удостоен награды президента Израиля.

В Южном Ливане он служил в рамках резервистской службы, далеко не первой за последние годы.

У Александра Филина осталась жена и маленькая дочь.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 18 июня 2026

Ynet: Александр Филин репатриировался по НААЛЕ, в армии предотвратил теракт
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 июня 2026

В Южном Ливане погиб резервист ЦАХАЛа Александр Филин из Хайфы