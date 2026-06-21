В Ашдоде обнаружено тело пожилой женщины со следами насильственной смерти
время публикации: 21 июня 2026 г., 08:47 | последнее обновление: 21 июня 2026 г., 08:51
Полиция расследует обстоятельства смерти пожилой женщины, тело которой было обнаружено в квартире в Ашдоде.
Ранее служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила о вызове в дом в Ашдоде в связи с обнаружением женщины в возрасте около 80 лет без признаков жизни.
На место прибыли следователи и криминологи из полиции. По предварительным данным, на теле найдены следы насильственной смерти. По подозрению в убийстве женщины задержан ее муж. Полиция также указывает иной возраст жертвы – около 60 лет.
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