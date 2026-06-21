В Ашдоде обнаружено тело пожилой женщины со следами насильственной смерти

Полиция расследует обстоятельства смерти пожилой женщины, тело которой было обнаружено в квартире в Ашдоде.

Ранее служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила о вызове в дом в Ашдоде в связи с обнаружением женщины в возрасте около 80 лет без признаков жизни.

На место прибыли следователи и криминологи из полиции. По предварительным данным, на теле найдены следы насильственной смерти. По подозрению в убийстве женщины задержан ее муж. Полиция также указывает иной возраст жертвы – около 60 лет.