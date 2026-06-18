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Пресса

Ynet: Александр Филин репатриировался по НААЛЕ, в армии предотвратил теракт

Погибшие
время публикации: 18 июня 2026 г., 09:50 | последнее обновление: 18 июня 2026 г., 10:24
Александр Филин репатриировался по НААЛЕ, в армии предотвратил теракт
Пресс-служба ЦАХАЛа

Старший сержант резерва Александр Филин, погибший накануне в результате подрыва военного транспорта на юге Ливана, репатриировался 14 лет назад из Украины в рамках молодежной программы НААЛЕ, сообщает в четверг 18 июня Ynet.

По завершении обучения в школе он был призван в ЦАХАЛ, служил в статусе солдата-одиночки снайпером в бригаде "Нахаль". Во время службы он нейтрализовал террориста, пытавшегося напасть с ножом на его товарища на КПП в районе Шхема, за что был удостоен награды президента Израиля.

В Южном Ливане он служил в рамках резервистской службы, далеко не первой за последние годы.

Дата и место похорон Александра Филина на момент публикации не были опубликованы.

Пресса
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В Южном Ливане погиб резервист ЦАХАЛа Александр Филин из Хайфы