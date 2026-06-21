ЦАХАЛ сообщает о ликвидации боевиков ХАМАСа и "Исламского джихада"

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что на прошлой неделе в результате точечной ликвидации на юге сектора Газы были уничтожены Хусейн Кадра и Мухаммад Фара, боевики военного крыла ХАМАСа и "Исламского джихада".

Ликвидированные террористы входили в структуру, созданную ХАМАСом для перевода денежных средств в сектор Газы.

Кадра, возглавлявший эту сеть, вместе с Фарой и другими участниками выполнял указания руководства ХАМАСа и содействовал переводу более 500 миллионов шекелей военному крылу организации. Для этого использовалась сеть из десятков курьеров и менял, действовавших в Турции и секторе Газы.

За счет этих средств ХАМАС продолжал выплачивать зарплаты своим боевикам и финансировать террористическую деятельность против израильских военных и граждан Государства Израиль, в том числе в последнее время, несмотря на соглашение о прекращении огня.

ЦАХАЛ подчеркивает, что военнослужащие под командованием Южного военного округа продолжают действовать в соответствии с условиями соглашения и будут принимать меры для устранения любых угроз.