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Израиль

ЦАХАЛ сообщает о ликвидации боевиков ХАМАСа и "Исламского джихада"

Ликвидация
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
ХАМАС
Исламский джихад
время публикации: 21 июня 2026 г., 09:13 | последнее обновление: 21 июня 2026 г., 09:19
ЦАХАЛ сообщает о ликвидации боевиков ХАМАСа и "Исламского джихада"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что на прошлой неделе в результате точечной ликвидации на юге сектора Газы были уничтожены Хусейн Кадра и Мухаммад Фара, боевики военного крыла ХАМАСа и "Исламского джихада".

Ликвидированные террористы входили в структуру, созданную ХАМАСом для перевода денежных средств в сектор Газы.

Кадра, возглавлявший эту сеть, вместе с Фарой и другими участниками выполнял указания руководства ХАМАСа и содействовал переводу более 500 миллионов шекелей военному крылу организации. Для этого использовалась сеть из десятков курьеров и менял, действовавших в Турции и секторе Газы.

За счет этих средств ХАМАС продолжал выплачивать зарплаты своим боевикам и финансировать террористическую деятельность против израильских военных и граждан Государства Израиль, в том числе в последнее время, несмотря на соглашение о прекращении огня.

ЦАХАЛ подчеркивает, что военнослужащие под командованием Южного военного округа продолжают действовать в соответствии с условиями соглашения и будут принимать меры для устранения любых угроз.

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