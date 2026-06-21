СМИ: Израиль рассматривает возможность сокращения сил ЦАХАЛа на юге Ливана

Израиль рассматривает возможность ограниченного сокращения присутствия сил ЦАХАЛа на юге Ливана на фоне ожидаемого возобновления переговоров с Бейрутом, сообщили новостные службы телеканалов "Кан-11" и "Кешет-12".

По данным "Кан-11", на этой неделе переговорные группы Израиля и Ливана должны определить районы, которые в рамках пилотной программы будут переданы под контроль ливанской армии. Предполагается, что армия Ливана не позволит вернуться "Хизбалле" в очищенные от боевиков и террористической инфраструктуры районы.

По информации "Кан", администрация Трампа добивается от Израиля отвода сил к так называемой "желтой линии", проходящей в нескольких километрах от границы и предназначенной для защиты населенных пунктов севера Израиля от противотанкового огня. При этом израильский источник заявил телеканалу, что ЦАХАЛ не оставит "желтую линию", но может выйти из районов, занятых в последнее время.

"Кешет-12" отмечает, что прямого требования США о выводе ЦАХАЛа с юга Ливана на данном этапе не поступало. По данным телеканала, в Израиле обсуждают "небольшие отступления" из отдельных районов, где армия действует за пределами "желтой линии", в том числе из района Бофора. При этом в Иерусалиме подчеркивают, что сохранение присутствия на "желтой линии" является "красной линией".

В Израиле хотят представить возможные изменения в размещении сил как результат собственной инициативы и диалога с правительством Ливана, а не как шаг, предпринятый под давлением. В то же время Израиль связывает дальнейшие отступления с практическими действиями ливанской армии против "Хизбаллы".