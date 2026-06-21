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Израиль

В Газе ликвидирован боевик, причастный к похищению Ягиля Яакова 7 октября

Война с ХАМАСом
ХАМАС
ЦАХАЛ
время публикации: 21 июня 2026 г., 21:26 | последнее обновление: 21 июня 2026 г., 21:30
В Газе ликвидирован боевик, причастный к похищению Ягиля Яакова 7 октября
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ и Служба общей безопасности (ШАБАК) сообщили, что в минувшие выходные на юге сектора Газы точечным ударом был ликвидирован Захи Юсуф Махмуд Абу Мустафа, командир отряда "Нухба" бригады "Хан-Юниса" террористической группировки ХАМАС.

По данным армии, 7 октября 2023 года боевик вместе с боевиками "Нухбы" проник в кибуц Нир-Оз. Он лично участвовал в похищении 13-летнего Ягиля Яакова (Ягиль был освобожден из плена 27 ноября 2023 года).

ЦАХАЛ опубликовал фотографию, на которой Абу Мустафа запечатлен на территории Израиля во время похищения израильского подростка.

По данным армии, в последнее время Абу Мустафа занимался восстановлением боевого потенциала террористических формирований в секторе в нарушение соглашения о прекращении огня, участвовал в разработке планов атак на израильских военнослужащих и пытался организовать подготовку боевиков на территории больницы "Насер", рассчитывая, что нахождение на гражданском объекте защитит боевиков от ударов ЦАХАЛа.

В ходе еще одного удара был ликвидирован боевик "Нухбы" Мухаммад Усама Абд аль-Азиз Сабаа аль-Айш, который занимался вербовкой и подготовкой новых боевиков.

Израиль
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