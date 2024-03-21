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Израиль

В поселении Амихай объявлена тревога в связи с угрозой проникновения террориста

время публикации: 21 марта 2024 г., 23:10 | последнее обновление: 21 марта 2024 г., 23:37
В поселении Амихай объявлена тревога в связи с угрозой проникновения террориста
Yonatan Sindel/FLASH90

Жители поселения Амихай в Самарии получили предупреждение от Управления тыла об угрозе проникновения террориста.

Жителей поселения попросили закрыть окна и двери, не выходить из дома до отмены тревоги.

Пресс-служба регионального совета Биньямин сообщила, что тревога была объявлена после того, как рядом с поселением был замечен подозрительный мужчина. Силы безопасности прочесывают территорию.

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