В поселении Амихай объявлена тревога в связи с угрозой проникновения террориста

Жители поселения Амихай в Самарии получили предупреждение от Управления тыла об угрозе проникновения террориста.

Жителей поселения попросили закрыть окна и двери, не выходить из дома до отмены тревоги.

Пресс-служба регионального совета Биньямин сообщила, что тревога была объявлена после того, как рядом с поселением был замечен подозрительный мужчина. Силы безопасности прочесывают территорию.