В поселении Амихай объявлена тревога в связи с угрозой проникновения террориста
время публикации: 21 марта 2024 г., 23:10 | последнее обновление: 21 марта 2024 г., 23:37
Жители поселения Амихай в Самарии получили предупреждение от Управления тыла об угрозе проникновения террориста.
Жителей поселения попросили закрыть окна и двери, не выходить из дома до отмены тревоги.
Пресс-служба регионального совета Биньямин сообщила, что тревога была объявлена после того, как рядом с поселением был замечен подозрительный мужчина. Силы безопасности прочесывают территорию.
Ссылки по теме