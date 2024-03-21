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Израиль

Одобрена поездка израильской делегации на очередной этап переговоров в Катаре

время публикации: 21 марта 2024 г., 18:25 | последнее обновление: 21 марта 2024 г., 18:32
Одобрена поездка израильской делегации на очередной этап переговоров в Катаре
Yossi Aloni/FLASH90

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу одобрил участие израильской делегации в очередном этапе переговоров в Катаре.

Делегация вылетит в пятницу, 22 марта, где встретится с главой ЦРУ Уильямом Бернсом, главой правительства Катара шейхом Мухаммадом бин Абдулрахманом аль-Тани, главой разведки Египта Аббасом Камалем.

Из пресс-службы канцелярии главы правительства передали: "Встречи в Дохе состоятся в рамках переговорного процесса, цель которого продвинуть сделку по возвращению заложников и заложниц".

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