Одобрена поездка израильской делегации на очередной этап переговоров в Катаре

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу одобрил участие израильской делегации в очередном этапе переговоров в Катаре.

Делегация вылетит в пятницу, 22 марта, где встретится с главой ЦРУ Уильямом Бернсом, главой правительства Катара шейхом Мухаммадом бин Абдулрахманом аль-Тани, главой разведки Египта Аббасом Камалем.

Из пресс-службы канцелярии главы правительства передали: "Встречи в Дохе состоятся в рамках переговорного процесса, цель которого продвинуть сделку по возвращению заложников и заложниц".