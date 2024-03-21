Операция в больнице "Шифа": уничтожено более 140 боевиков, 600 арестованы

На этой неделе бригадная боевая группа (ЦАКАХ) 401, военно-морской спецназ "Шайетет 13", бойцы и координаторы ШАБАКа в штабе 162 дивизии проводили специальную операцию в больнице "Шифа". Дивизия действовала в течение недели на севере и в центре сектора Газы и нанесла значительный удар по террористическому потенциалу ХАМАСа.

К этому моменту были арестованы около 600 террористов, в перестрелках были уничтожены более 140 террористов. Во время обыска больничного комплекса были обнаружены большие количества оружия и боеприпасов, а также множество материалов и разведывательных данных, анализ которых помогает эффективнее планировать продолжение боевых действий.

Боевики "Исламского джихада", укрывавшиеся в больнице, приняли решение сдаться: в числе сдавшихся высокопоставленные командиры организации, все они были доставлены для допроса в ШАБАК. В числе арестованных Хуасам Саламе, отвечающий за наблюдателей на территории дивизии Газы и его брат Васам Саламе, который отвечает за военную пропаганду "Исламского джихада".

Арестованы также трое высокопоставленных активистов штаба Западного берега в ХАСМАСе, которые контролируют и направляют террористическую деятельность на территории Иудеи и Самарии. Это Амар Ацида, глава шхемского комитета ХАМАСа, Махмуд Кауасме, который в числе прочих организовал и осуществил похищение и убийство троих израильских подростков в 2014 году, а также Хамдалла Хасан Али, который в течение последних лет занимался развитием террора в Иудее и Самарии. Все они арестованы и отправлены на допрос в ШАБАК.

Военная операция в больнице "Шифа" продолжается, она сопровождается многочисленными боестолкновениями и перестрелками. Вооруженные силы продолжают обыскивать территорию больничного комплекса, искать и находить боеприпасы, арестовывать и ликвидировать террористов.

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