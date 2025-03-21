ЦАХАЛ: ликвидирован глава отдела "наблюдения и целей" ХАМАСа

Силы ЦАХАЛа и ШАБАКа ликвидировали террориста Осаму Табаша, главу отдела "наблюдения и целей" ХАМАСа и главу военной разведки южной части сектора Газы.

В разные годы Табаш занимал различные посты в ХАМАСе, в частности был командиром батальона в бригаде "Хан-Юнис".

На протяжении многих лет он участвовал в террористической деятельности и организации терактов, включая теракт-самоубийство, совершенный в 2005 году на перекрестке Гуш-Катиф, в результате которого погиб сотрудник ШАБАКа Одед Шарон.

В последнее время Табаш отвечал за разработку стратегии боевых действий ХАМАСа на местах, собирал разведданные, участвовал в процессах наращивания сил террористической организации и работал над восстановлением ее военной мощи после ущерба, нанесенного ей в ходе войны.

Отдел наблюдения и целей, который он возглавлял, отвечает за сбор визуальнойинформации и, следовательно, за выбор целей для ХАМАСа на территории Израиля.

В рамках своей деятельности он отвечал за планирование действий террористов 7 октября.

Во время войны он руководил системой наблюдения ХАМАСа, которая предупреждала террористов о действиях ЦАХАЛа.