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Израиль

ЦАХАЛ: ликвидирован глава отдела "наблюдения и целей" ХАМАСа

Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
ХАМАС
время публикации: 21 марта 2025 г., 19:16 | последнее обновление: 21 марта 2025 г., 19:38
ЦАХАЛ: ликвидирован глава отдела "наблюдения и целей" ХАМАСа
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы ЦАХАЛа и ШАБАКа ликвидировали террориста Осаму Табаша, главу отдела "наблюдения и целей" ХАМАСа и главу военной разведки южной части сектора Газы.

В разные годы Табаш занимал различные посты в ХАМАСе, в частности был командиром батальона в бригаде "Хан-Юнис".

На протяжении многих лет он участвовал в террористической деятельности и организации терактов, включая теракт-самоубийство, совершенный в 2005 году на перекрестке Гуш-Катиф, в результате которого погиб сотрудник ШАБАКа Одед Шарон.

В последнее время Табаш отвечал за разработку стратегии боевых действий ХАМАСа на местах, собирал разведданные, участвовал в процессах наращивания сил террористической организации и работал над восстановлением ее военной мощи после ущерба, нанесенного ей в ходе войны.

Отдел наблюдения и целей, который он возглавлял, отвечает за сбор визуальнойинформации и, следовательно, за выбор целей для ХАМАСа на территории Израиля.

В рамках своей деятельности он отвечал за планирование действий террористов 7 октября.

Во время войны он руководил системой наблюдения ХАМАСа, которая предупреждала террористов о действиях ЦАХАЛа.

Израиль
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