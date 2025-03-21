Министерство образования выпустило официальное предупреждение в адрес гимназии "Герцлия" в Тель-Авиве после отмены занятий в минувшую среду, когда дирекцией гимназии была организована поездка школьников для участия в демонстрации протеста против правительства.

В предупреждении говорится, что "речь идет о серьезном инциденте, который не соответствует принципам и ценностям образовательного учреждения", а также, что "в случае повторения подобного поведения будет рассмотрен вопрос о лишении учреждения финансирования и даже лицензии".