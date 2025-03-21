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Израиль

Министерство образования выпустило официальное предупреждение в адрес гимназии "Герцлия"

Школьное образование
Акции протеста
время публикации: 21 марта 2025 г., 15:37 | последнее обновление: 21 марта 2025 г., 15:48
гимназия "Герцлия" в Тель-Авиве
Wikipedia.org. Фото: Sambach

Министерство образования выпустило официальное предупреждение в адрес гимназии "Герцлия" в Тель-Авиве после отмены занятий в минувшую среду, когда дирекцией гимназии была организована поездка школьников для участия в демонстрации протеста против правительства.

В предупреждении говорится, что "речь идет о серьезном инциденте, который не соответствует принципам и ценностям образовательного учреждения", а также, что "в случае повторения подобного поведения будет рассмотрен вопрос о лишении учреждения финансирования и даже лицензии".

Израиль
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