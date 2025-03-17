В Иерусалиме состоится масштабная акция протеста против увольнения главы ШАБАКа

После собрания лидеров протестных организаций штаб "Хофшим бе-Арцену" ("Свободны в нашей стране") объявил, что в связи с решением главы правительства Биньямина Нетаниягу уволить главу Общей службы безопасности (ШАБАК) Ронена Бара, в среду, 19 марта, в Иерусалиме пройдет массовая демонстрация протеста.

В рамках акции протеста около ста лидеров протестных организаций проведут совместную массовую акцию, которая начнется в 8:00 в иерусалимском районе Моца, пройдет шествием по шоссе и выйдет к правительственному комплексу Кирьят а-Мемшала.

Там протестующие устроят митинг, который будет проходить до завершения заседания правительства, где будет утверждаться увольнение Ронена Бара. После этого протестные организации отправят своих участников на улицу Аза для "постоянного пребывания" .

По всей видимости, речь идет о неограниченной по времени массовой забастовке в окрестностях резиденции главы правительства, как было в начале борьбы против юридической реформы.

В связи с этим решением можно упомянуть о разразившемся накануне скандале – директор гимназии "Герцлия" в Тель-Авиве Зеэв Дагани объявил об отмене занятий в гимназии в среду и об организованной поездке школьников для участия в демонстрации протеста против правительства.

Министерство образования выступило с резкой критикой этого заявления, подчеркнув, что директор гимназии грубо нарушает закон об обязательном образовании. "Тот, кто использует школы в качестве платформы для продвижения политических повесток, не должен работать в системе образования", – сказано в официальном сообщении министерства.