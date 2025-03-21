Оппозиционные партии обратились в БАГАЦ с просьбой о запрете увольнения главы ШАБАКа

Оппозиционные партии "Еш Атид", "Махане Мамлахти", "Наш дом Израиль" и "Демократим" подали в БАГАЦ прошение о запрете увольнения главы ШАБАКа Ронена Бара.

В прошении сказано: "Речь идёт о решении, принятом в условиях острого конфликта интересов со стороны премьер-министра, на основании посторонних соображений, связанных с расследованиями ШАБАКа в канцелярии главы правительства, а также с недавней позицией ШАБАКа, согласно которой политическое руководство несёт ответственность за катастрофу 7 октября... Срочная инициатива по увольнению главы ШАБАКа в данный момент, во время боевых действий, происходит именно тогда, когда ШАБАК проводит расследование против людей из ближайшего окружения премьер-министра, которые много лет его сопровождают и знакомы со всеми аспектами его жизни. Они подозреваются в получении денег от лиц, напрямую связанных и действующих в интересах Катара – государства, финансировавшего террористическую организацию ХАМАС, обрушившую на Израиль и еврейский народ крупнейшую катастрофу со времён Холокоста... Увольнение инициировано лишь после того, как расследование ШАБАКа причин катастрофы 7 октября однозначно указало на ответственность политического руководства за трагедию. Это приобретает ещё большую значимость на фоне того, что премьер-министр препятствует созданию государственной следственной комиссии, а израильское правительство открыто и сознательно затягивает процесс, который мог бы проверить его ответственность за случившееся".

В ночь на 21 марта правительство единогласно утвердило предложение премьер-министра Биньямина Нетаниягу о прекращении полномочий главы ШАБАКа Ронена Бара.

"Ронен Бар покинет свой пост 10 апреля 2025 года или после назначения нового руководителя общей службы безопасности – в зависимости от того, что наступит раньше", – сказано в сообщении офиса премьер-министра.

Самого Ронена Бара на заседании правительства не было. Но присутствовала юридический советник правительства Гали Баарав-Миара, выступавшая против его отставки.