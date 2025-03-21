Правительство Израиля утвердило отставку главы ШАБАКа Ронена Бара

В ночь на 21 марта правительство единогласно утвердило предложение премьер-министра Биньямина Нетаниягу о прекращении полномочий главы ШАБАКа Ронена Бара.

"Ронен Бар покинет свой пост 10 апреля 2025 года или после назначения нового руководителя общей службы безопасности – в зависимости от того, что наступит раньше", – сказано в сообщении офиса премьер-министра.