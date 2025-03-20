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Израиль

Началось заседание правительства, глава ШАБАКа на него не пришел

Правительство
ШАБАК
время публикации: 20 марта 2025 г., 22:30 | последнее обновление: 20 марта 2025 г., 22:30
Ронен Бар
Chaim Goldberg/Flash90

Началось заседание правительства, на котором, как ожидается, будет одобрено отстранением Ронена Бара от должности главы ШАБАКа. На заседании присутствует юридический советник правительства Гали Баарав-Миара.

Глава ШАБАКа Ронен Бар, планировавший прийти на это заседание, в последний момент решил этого не делать. В записке, адресованной участникам совещания, он называл причины своего увольнения надуманными. "Ни одна из них не упоминалась во время моих бесед с главой правительства", – написал он, отметив, что цель "показательного процесса" – нарушить работу ШАБАКа, помешать ему выполнять свои функции.

Возле здания "Кирьят А-Мемшала" в Иерусалиме, где проходит заседание правительства, находятся тысячи демонстрантов, протестующих против отставки Ронена Бара.

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