Началось заседание правительства, глава ШАБАКа на него не пришел

Началось заседание правительства, на котором, как ожидается, будет одобрено отстранением Ронена Бара от должности главы ШАБАКа. На заседании присутствует юридический советник правительства Гали Баарав-Миара.

Глава ШАБАКа Ронен Бар, планировавший прийти на это заседание, в последний момент решил этого не делать. В записке, адресованной участникам совещания, он называл причины своего увольнения надуманными. "Ни одна из них не упоминалась во время моих бесед с главой правительства", – написал он, отметив, что цель "показательного процесса" – нарушить работу ШАБАКа, помешать ему выполнять свои функции.

Возле здания "Кирьят А-Мемшала" в Иерусалиме, где проходит заседание правительства, находятся тысячи демонстрантов, протестующих против отставки Ронена Бара.