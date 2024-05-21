Нетаниягу попросил министра связи вернуть оборудование журналистам The Associated Press

Радиостанция "Кан Бет" передала, что под давлением США в Израиле пересмотрено решение о закрытии прямой трансляции из офиса The Associated Press в Сдероте.

По данным телеканала, премьер-министр Биньямин Нетаниягу обратился к министру связи Шломо Караи с просьбой вернуть конфискованное из офиса информационного агентства оборудование.

После изъятия камеры, направленной в сторону сектора Газы, министр связи Караи заявил, что решение было принято после просьбы министра обороны проверить деятельность редакции АР в Сдероте.

В Израиле заявляли, что камера АР постоянно снимала Газу, что ставило под угрозу израильских военных. Кроме того, видеоматериалы передавались запрещенному в Израиле телеканалу "Аль-Джазира".

Агентство АР, в свою очередь, заявляла, что камеры не снимали передвижение израильских войск, а на передаваемой с камеры "картинке" можно было увидеть только дым, поднимающийся после израильских атак в различных районах Газы.

Лидер израильской оппозиции Яир Лапид назвал решение минсвязи "актом безумия".