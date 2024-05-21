Агентство АР утверждает, что израильские власти блокировали прямой эфир агентства

Информационное агентство AP утверждает, что израильские войска блокировали вещание агентсва и конфисковали оборудование, принадлежащее агентству. По сообщению радиостанции КАН–"Решет Бет", инспекторы министерства связи пришли в офис агентства The Associated Press в Сдероте, предъявили подписанный министром связи Шломо Караи ордер и объявили о прекращении деятельности данного представительства агентства.

Министерство связи подтвердило это сообщение, подчеркнув, что операторы АР постоянно снимали в Газе и вступали в столкновение с израильскими войсками, а также сотрудники агентства предоставляли катарскому телеканалу "Аль-Джазира", вещание которого было прекращено из-за снабжения информацией террористов, использовать оборудование агентства для передачи материалов.

В министерстве связи подчеркивают, что неоднократно делали предупреждения представителям АР, однако нарушения продолжались, и против них были приняты предписанные законом меры.