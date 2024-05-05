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Израиль

Правительство Израиля утвердило запрет вещания "Аль-Джазиры"

время публикации: 05 мая 2024 г., 14:04 | последнее обновление: 05 мая 2024 г., 14:18
Правительство утвердило запрет вещания "Аль-Джазиры"
Miriam Alster/Flash90

Правительство Израиля на состоявшемся 5 мая заседании приняло решение о закрытии вещания катарского телеканала "Аль-Джазира". В поддержку этой инициативы проголосовали все члены кабинета, однако представители "Махане Мамлахти" не присутствовали на голосовании.

Несколько дней назад вопрос должны были вынести на рассмотрение военно-политического кабинета, однако против его рассмотрения выступили главы Общей службы безопасности (ШАБАК) и Службы внешней разведки "Мосад".

Главы спецслужб высказали опасение, что закрытие вещания помешает переговорам об обмене израильских заложников на палестинских заключенных, которые проходят при посредничестве Катара. "Аль-Джазира" – государственный катарский телеканал.

Министр связи Шломо Караи подписал указ о прекращении вещания. Он будет действовать 45 дней с возможностью продления. Указ позволяет конфискацию имущества телеканала в Израиле.

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