ЦАХАЛ: уничтожен один из командиров ракетных сил "Хизбаллы". Видео

ЦАХАЛ сообщает о ликвидации 20 мая Касема Скалауи – командира ракетных сил "Хизбаллы" в прибрежном секторе Ливана. Он был уничтожен ударом с воздуха недалеко от Тира (в десятках километров от границы с Израилем).

Скалауи отвечал за планирование и осуществление множества ракетных обстрелов территории Израиля, отмечает ЦАХАЛ.

Кроме того, израильские ВВС атаковали пусковую установку "Хизбаллы" в районе Рамии.

Минувшей ночью был зафиксирован обстрел Западной Галилеи, несколько ракет упали на открытой местности.