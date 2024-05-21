ЦАХАЛ: уничтожен один из командиров ракетных сил "Хизбаллы". Видео
время публикации: 21 мая 2024 г., 08:43 | последнее обновление: 21 мая 2024 г., 08:51
ЦАХАЛ сообщает о ликвидации 20 мая Касема Скалауи – командира ракетных сил "Хизбаллы" в прибрежном секторе Ливана. Он был уничтожен ударом с воздуха недалеко от Тира (в десятках километров от границы с Израилем).
Скалауи отвечал за планирование и осуществление множества ракетных обстрелов территории Израиля, отмечает ЦАХАЛ.
Кроме того, израильские ВВС атаковали пусковую установку "Хизбаллы" в районе Рамии.
Минувшей ночью был зафиксирован обстрел Западной Галилеи, несколько ракет упали на открытой местности.
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