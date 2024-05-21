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Израиль

ЦАХАЛ: уничтожен один из командиров ракетных сил "Хизбаллы". Видео

время публикации: 21 мая 2024 г., 08:43 | последнее обновление: 21 мая 2024 г., 08:51
ЦАХАЛ: уничтожен один из командиров ракетных сил "Хизбаллы"
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает о ликвидации 20 мая Касема Скалауи – командира ракетных сил "Хизбаллы" в прибрежном секторе Ливана. Он был уничтожен ударом с воздуха недалеко от Тира (в десятках километров от границы с Израилем).

Скалауи отвечал за планирование и осуществление множества ракетных обстрелов территории Израиля, отмечает ЦАХАЛ.

Кроме того, израильские ВВС атаковали пусковую установку "Хизбаллы" в районе Рамии.

Минувшей ночью был зафиксирован обстрел Западной Галилеи, несколько ракет упали на открытой местности.

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