Источники: в ходе столкновений с военными в Дженине убиты семь человек, около 20 ранены

Источники в Дженине сообщают, что в ходе столкновений с израильскими военными в городе и лагере беженцев погибли семь человек – в возрасте от 15 до 53 лет. Еще примерно 20 человек получили ранения.

Местные власти отвергают сообщения о том, что все убитые были боевиками террористических организаций. Утверждается, что двое из них были подростками 15-16 лет. Трое были старше 50 лет, в их числе один медик.

ЦАХАЛ пока сведения о ходе операции в Дженине, продолжающейся с 8 утра, не комментирует.