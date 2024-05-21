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Израиль

Источники: в ходе столкновений с военными в Дженине убиты семь человек, около 20 ранены

время публикации: 21 мая 2024 г., 15:40 | последнее обновление: 21 мая 2024 г., 15:44
Источники: в ходе столкновений с военными в Дженине убиты семь человек, около 20 ранены
AP Photo/Majdi Mohammed

Источники в Дженине сообщают, что в ходе столкновений с израильскими военными в городе и лагере беженцев погибли семь человек – в возрасте от 15 до 53 лет. Еще примерно 20 человек получили ранения.

Местные власти отвергают сообщения о том, что все убитые были боевиками террористических организаций. Утверждается, что двое из них были подростками 15-16 лет. Трое были старше 50 лет, в их числе один медик.

ЦАХАЛ пока сведения о ходе операции в Дженине, продолжающейся с 8 утра, не комментирует.

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