Ультраортодоксы не являются по повесткам, коалиционный кризис не разрешается

Глава бригады планирования и кадрового управления в ЦАХАЛе бригадный генерал Шай Тайеб выступил на заседании подкомиссии Кнессета по вопросу о ресурсах армии.

По словам бригадного генерала Тайеба, в нынешнем году были разосланы 24 тысячи повесток ультраортодоксальным призывникам. На призывные пункты по повесткам явились не более 1200 человек.

Обсуждение проходит в разгар коалиционного кризиса вокруг призыва в ЦАХАЛ ультраортодоксов. На этой неделе ШАС и "Яадут а-Тора" продолжают бойкотировать законопроекты коалиции в знак протеста против стагнации в продвижении закона о призыве. На данный момент представители ультраортодоксальных партий не поддерживают инициативы по развалу правительства.

20 мая радиостанция "Кан Бет" сообщила, что в ШАС и "Яадут а-Тора" отказались от своего ультиматума, согласно которому закон о призыве должен быть принят не позднее 1 июня. В то же время, напряженность в коалиции сохраняется. Юристы продолжают работу над формулировками закона о призыве, который будет представлен в ближайшие недели.

На заседании комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, состоявшемся на прошлой неделе, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что целью является призыв 10 тысяч ультраортодоксов в ближайшие два года.