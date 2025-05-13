Военная полиция задержала 38 дезертиров – лишь один из них ультраортодокс

Операция по розыску и задержанию уклоняющихся от призыва дезертиров начата военной полицией во вторник, 13 мая. Как сообщает новостная служба 12 канала ИТВ, из офиса министра обороны оказывалось давление на ЦАХАЛ по вопросу задержания дезертиров, и от армии просили разъяснений, кого из списка уклоняющихся от призыва намерены арестовать.

Во вторник были арестованы 38 уклоняющихся от военной службы. В отношении ультрарелигиозных призывников результаты невысоки – лишь один из 38 арестованных является ультраортодоксом. Первый день операции по аресту дезертиров был сосредоточен на Иерусалиме: военная полиция обходила по списку, предоставленному отделом призыва "Мейтав" и включающему имена тех, кто должен был явиться по повестке и не сделал этого.

В ЦАХАЛе подчеркивают, что военная полиция проводит "усиленные действия" в отношении призывников, не явившихся по повестке, после того как были исчерпаны все необходимые процедуры.

Ультраортодоксальные партии бойкотируют коалицию в связи со стагнацией в продвижении устраивающего их закона о призыве, юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара потребовала с начала нового призывного года, то есть, с 1 июля 2025 года, разослать повестки о призыве всем ультрарелигиозным призывного возраста.

Между тем, за первые пять месяцев 2025 года были арестованы лишь 23 "харедим", уклонившихся от военной службы.