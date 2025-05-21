ЦАХАЛ: на юге Ливана ликвидирован третий боевик "Хизбаллы" за последние сутки

Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации за последние сутки третьего боевика "Хизбаллы". Террорист был уничтожен с помощью беспилотника в районе населенного пункта Ятер на юге Ливана.

Ранее ЦАХАЛ сообщил о ликвидации возле Ятера командира подразделения "Радуан", а также Хасина Назии Барджи – террориста "Хизбаллы", занимавшегося разработкой и производством оружия.