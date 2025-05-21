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Израиль

ЦАХАЛ: на юге Ливана ликвидирован третий боевик "Хизбаллы" за последние сутки

Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
ЦАХАЛ
время публикации: 21 мая 2025 г., 23:35 | последнее обновление: 21 мая 2025 г., 23:39
ЦАХАЛ: на юге Ливана ликвидирован третий боевик "Хизбаллы" за последние сутки
Пресс-служба ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации за последние сутки третьего боевика "Хизбаллы". Террорист был уничтожен с помощью беспилотника в районе населенного пункта Ятер на юге Ливана.

Ранее ЦАХАЛ сообщил о ликвидации возле Ятера командира подразделения "Радуан", а также Хасина Назии Барджи – террориста "Хизбаллы", занимавшегося разработкой и производством оружия.

Израиль
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