ЦАХАЛ: на юге Ливана ликвидирован третий боевик "Хизбаллы" за последние сутки
время публикации: 21 мая 2025 г., 23:35 | последнее обновление: 21 мая 2025 г., 23:39
Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации за последние сутки третьего боевика "Хизбаллы". Террорист был уничтожен с помощью беспилотника в районе населенного пункта Ятер на юге Ливана.
Ранее ЦАХАЛ сообщил о ликвидации возле Ятера командира подразделения "Радуан", а также Хасина Назии Барджи – террориста "Хизбаллы", занимавшегося разработкой и производством оружия.
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