ЦАХАЛ: на юге Ливана ликвидирован командир спецназа "Хизбаллы"

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что несколькими часами ранее возле населенного пункта Ятер на юге Ливана с помощью БПЛА был уничтожен командир подразделения "Радуан", спецназа "Хизбаллы".

Ранее ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию на юге Ливана Хасина Назии Барджи – террориста "Хизбаллы", занимавшегося разработкой и производства оружия. Он был опытным инженером и отвечал за создание инфраструктуры для производства высокоточных ракет класса "земля-земля", отмечается в сообщении.