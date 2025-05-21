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Израиль

ЦАХАЛ: на юге Ливана ликвидирован командир спецназа "Хизбаллы"

Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
ЦАХАЛ
время публикации: 21 мая 2025 г., 18:39 | последнее обновление: 21 мая 2025 г., 18:42
ЦАХАЛ: на юге Ливана ликвидирован командир спецназа "Хизбаллы"
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что несколькими часами ранее возле населенного пункта Ятер на юге Ливана с помощью БПЛА был уничтожен командир подразделения "Радуан", спецназа "Хизбаллы".

Ранее ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию на юге Ливана Хасина Назии Барджи – террориста "Хизбаллы", занимавшегося разработкой и производства оружия. Он был опытным инженером и отвечал за создание инфраструктуры для производства высокоточных ракет класса "земля-земля", отмечается в сообщении.

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