Семья Цеэлы Гез проведет неделю траура на месте теракта

Близкие Цеэлы Гез, которая была убита палестинским террористом возле поселка Брухин в Самарии, когда ехала рожать своего четвертого ребенка, проведут неделю траура – "шиву" – на месте ее гибели. Таким образом семья погибшей протестует против "политики сдерживания", проводимой израильским правительством в Иудее и Самарии.

Как сообщает в понедельник, 19 мая, "Макор Ришон", семья Цеэлы Гез требует начать в арабской деревне Брукин антитеррористическую наземную операцию – так же, как это было сделано в Дженине и в Туль-Карме. Если не собрать незаконное оружие, не арестовать террористов и не прекратить политику сдерживания, отдающую предпочтение качеству жизни врага праву на жизнь граждан Израиля – подобные преступления будут продолжаться, убеждены близкие Цеэлы.

Хананэль Гез, муж Цеэлы, который в момент теракта находился с женой и был ранен, призвал общественность присоединиться к ним, чтобы поддержать семью и подкрепить ее требование к правительству предотвратить следующий теракт. Семья Гез сидит траурную неделю в мобильной канцелярии главы окружного совета Самарии Йоси Дагана, который перенес свою канцелярию на место теракта в воскресенье утром.

Даган прибыл на место вместе с руководством поселений региона и объявил о создании протестного штаба, призвав премьер-министра к немедленным действиям: "Мы перенесли сюда утром канцелярию главы совета, потому что больше не готовы молчать. Мы требуем немедленного прекращения этой абсурдной политики "сдерживания". Нас не утешает факт, что террориста или его помощника ликвидировали в арабской деревне пособников террористов Брукин. Это та деревня террористов, где открыто праздновали зверское убийство женщины по дороге в больницу – это осиное гнездо, источник террора.

Здесь должна быть немедленно проведена военная операция. Мы ожидаем от правительства Израиля действий – таких же, как, хотя и с опозданием, и ценой пролитой крови, начались в северной части Шомрона. Судьба террористической деревни Брукин должна быть такой же, как у лагерей беженцев Дженин и Тулькарем. Мы требуем ликвидации террора, а не проявления терпимости. Мы требуем демонтировать все незаконные застройки, на землях зоны C, под прикрытием которой террористы могут готовить теракты. Также необходимо убрать дикую растительность, используемую для маскировки. Определённые шаги уже предприняты – но этого недостаточно. Мы уважаем армию, уважаем правительство, но у нас есть требования к этой власти. И я говорю министрам и премьер-министру: мы не дадим вам поблажек. Еврейская кровь не может проливаться, как вода. Мы находимся здесь, в Брухине – в 10 минутах от Рош-ха-Аина и в 12 минутах от Петах-Тиквы. Это настоящий центр страны. Мы защищаем отсюда государство Израиль и требуем безопасности в нашей стране. Мы не будем молчать".

Ранее в понедельник силы гражданской администрации и ЦАХАЛа снесли четырехэтажное здание и дополнительные постройки в арабской деревне Брукин недалеко от трассы 446, где была убита 37-летняя Цеэла Гез.

Снос этих построек был осуществлен потому, что они были возведены незаконно и находились вблизи от крупной транспортной артерии, представляя тем самым угрозу безопасности.

Ожидается, что в ближайшие недели будут приняты меры по обеспечению соблюдения правил в отношении дополнительных построек, незаконно возведенных в этом районе.