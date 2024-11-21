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Израиль

После гибели Зеэва Эрлиха в ЦАХАЛе будет проведена всеобъемлющая проверка дисциплины

Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 21 ноября 2024 г., 11:29 | последнее обновление: 21 ноября 2024 г., 11:49
После гибели Зеэва Эрлиха в ЦАХАЛе будет проведена всеобъемлющая проверка дисциплины
Chaim Goldberg/Flash90

Начальник Генерального штаба Герци А-Леви отдал распоряжение создать специальную группу с целью проверки и укрепления оперативной дисциплины. Причиной решения стала гибель в Южном Ливане майора в отставке Зеева (Жабо) Эрлиха.

Группе, которую возглавит генерал-майор запаса Моти Барух, предстоит получить полную картину о соблюдении оперативной дисциплины, выполнении приказов, уставных норм и правил поведения на обоих основных фронтах – северном и южном.

Ей также предстоит позаботиться об укоренении правильной военной культуры в боевых частях, дать конкретные рекомендации по укреплению дисциплины. Особое внимание будет уделено обстоятельствам попадания майора Эрлиха на линию огня 20 ноября 2024 года.

Группа начнет работу немедленно с тем, чтобы представить начальнику генштаба свои рекомендации через две недели. Параллельно и северный округ проведет расследование обстоятельств гибели Эрлиха. Отдельное расследование начала и полиция.

По информации "Кан-11", инцидент произошел в 5-6 километрах от ливано-израильской границы. Эрлих, у которого с собой было личное оружие и защитное снаряжение, сопровождал начальника штаба бригады "Голани" полковника запаса Йоава Ярома, к месту, где в начале недели погиб израильский военнослужащий. Эрлих и Яром осматривали древнюю крепость на холме, когда в их сторону был открыт огонь боевиками "Хизбаллы". Эрлих был убит, Яром был тяжело ранен.

Израильские СМИ сообщают, что присутствие гражданского лица в зоне боевых действий является серьезным нарушением инструкций ЦАХАЛа. ЦАХАЛ проводит внутреннее расследование.

Вместе с тем глава Управления кадров ЦАХАЛа генерал-майор Дадо Бар Калифа решил в качестве исключения признать ретроактивно Зеэва Эрлиха военнослужащим резервистской службы, погибшим в ходе боевых действий, и похоронить его с военными почестями. И, по данным СМИ, это решение было поддержано главой Генштаба Герци А-Леви.

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