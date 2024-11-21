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Израиль

Преступник ограбил пожилую женщину в Беэр-Шеве и вскоре был пойман полицией

Полиция
время публикации: 21 ноября 2024 г., 16:40 | последнее обновление: 21 ноября 2024 г., 16:46
Преступник ограбил пожилую женщину в Беэр-Шеве и вскоре был пойман полицией
Кадр из видео пресс-службы полиции Израиля

Оперативная работа сотрудников полиции Беэр-Шевы привела к аресту подозреваемого в ограблении пожилой женщины, которое произошло две недели назад. По завершении расследования было подано обвинительное заключение и просьба о продлении срока содержания подозреваемого под стражей. Пострадавшая, русскоязычная жительница города, пришла в полицию поблагодарить следователей за работу.

Расследование было начато 7 ноября после сообщения о нападении на пожилую женщину: преступник повалил пострадавшую и отобрал ее сумку, в которой находились документы, телефон и деньги, которые она сняла в банкомате за несколько минут до нападения.

Следователи собрали улики, показания, а также записи с камер наблюдения на месте происшествия, и смогли быстро отследить местонахождение подозреваемого и арестовать его. При обыске в доме подозреваемого нашли украденное имущество.

Пострадавшей вернули ее вещи, и она посетила полицейский участок, чтобы поблагодарить сотрудников полиции за помощь. Руководитель полицейского участка Беэр-Шевы подчеркнул, что полиция крайне серьезно относится к насилию в отношении пожилых людей и других уязвимых групп населения. Он выразил удовлетворение тем фактом, что преступник будет на длительный период изолирован от общества за решеткой.

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