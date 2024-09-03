Арестован мошенник, ограбивший стариков на 200 тысяч шекелей

Сотрудники полиции Тель-Авива арестовали жителя города в возрасте около 50 лет по подозрению в систематических кражах денег у пожилых людей, он также подозревается в краже дорогих часов из магазина. В полиции полагают, что у преступника было больше жертв.

Полиция начала расследование после сообщений от кредитной компании о похищении крупных сумм с кредитных карт клиентов. По подозрениям полиции, подозреваемый следил за пожилыми людьми или инвалидами, обращался к ним под разными предлогами, например, предлагая помочь с картой в банкомате. Он вытягивал из них данные их кредитной карты или фотографировал карту.

После этого он использовал данные кредитных карт для оплаты услуг гостиниц, ресторанов, покупок в магазинах одежды и ювелирных изделий: траты в размере десятков тысяч шекелей он осуществлял в тот же день, когда получал данные карты, или в последующие несколько дней.

Следователям также удалось получить данные о том, что 10 июля текущего года подозреваемый украл часы стоимостью примерно 146 тысяч шекелей в магазине в торговом центре "Рамат-Авив".

Следователи собрали множество доказательств преступлений подозреваемого, установили наблюдение за ним и арестовали в тот момент, когда он пытался получить информацию о данных кредитной карты 91-летнего мужчины возле банкомата на улице Бродецки в Тель-Авиве.

Полиция вновь обращается к общественности с просьбой проявлять максимальную осторожность и не предоставлять посторонним людям личную информацию, такую как номер кредитной карты, данные удостоверения личности и данные банковского счета. Если в числе ваших близких есть пожилые и уязвимые люди, старайтесь контролировать их траты и поговорите с ними об осторожности. Важно немедленно сообщать в полицию при подозрениях о мошенничестве.