Опубликовано имя погибшего при обстреле Нагарии: 27-летний Брайан Директор

Разрешено к публикации имя молодого человека, который погиб в результате ракетного обстрела из Ливана ранее в четверг, когда ракета взорвалась на детской площадке в Нагарии. Это Брайан Директор, 27 лет, из Маалота-Таршихи.

Напомним, ракетная тревога прозвучала в ряде населенных пунктов в 11:46-11:47, зафиксировано 25 ракет, из них десять пересекли границу. В ходе этого ракетного обстрела Брайан Директор получил тяжелые осколочные ранения.

Прибывшие на место происшествия медики были вынуждены констатировать смерть мужчины. Еще два человека получили легкие травмы, и шесть человек получили медицинскую помощь для выхода из тяжелого нервного шока.