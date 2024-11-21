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Израиль

Опубликовано имя погибшего при обстреле Нагарии: 27-летний Брайан Директор

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Погибшие
Хизбалла
время публикации: 21 ноября 2024 г., 14:32 | последнее обновление: 21 ноября 2024 г., 14:32
Опубликовано имя погибшего при обстреле Нагарии: 27-летний Брайан Директор
Fadi Amun/Flash90

Разрешено к публикации имя молодого человека, который погиб в результате ракетного обстрела из Ливана ранее в четверг, когда ракета взорвалась на детской площадке в Нагарии. Это Брайан Директор, 27 лет, из Маалота-Таршихи.

Напомним, ракетная тревога прозвучала в ряде населенных пунктов в 11:46-11:47, зафиксировано 25 ракет, из них десять пересекли границу. В ходе этого ракетного обстрела Брайан Директор получил тяжелые осколочные ранения.

Прибывшие на место происшествия медики были вынуждены констатировать смерть мужчины. Еще два человека получили легкие травмы, и шесть человек получили медицинскую помощь для выхода из тяжелого нервного шока.

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