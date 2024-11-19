Последствия обстрелов из Ливана: разрушения в Рамат-Гане, Шфараме, Кармиэле. Фоторепортаж
время публикации: 19 ноября 2024 г., 17:42 | последнее обновление: 19 ноября 2024 г., 17:42
Фото: Flash90
Террористическая организация "Хизбалла" продолжает обстрелы из Ливана территории Израиля. За последние сутки были зафиксированы попадания ракет и фрагментов ракет в Рамат-Гане, Шфараме, Кармиэле и других населенных пунктах.
Вечером 18 ноября в результате прямого попадания ракеты в дом в Шфараме погибла 54-летняя учительница Сафаа Кат Ауад, десятки людей получили ранения и травмы, некоторые из них остаются в больницах.
Фрагмент боеголовки упал вечером 18 ноября рядом со зданием в Рамат-Гане. Причинен ущерб, были пострадавшие.
Ракета попала в здание в Кармиэле.
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