ЦАХАЛ сообщил о завершении четвертой волны ударов по объектам "Хизбаллы" в Бейруте

Пресс-служба Армии Обороны Израиля сообщила о завершении четвертой за четверг волны ударов по объектам террористической инфраструктуры "Хизбаллы" в южном предместье Бейрута Дахии. В частности, были атакованы склад вооружений, командный пункт и другие объекты террористической инфраструктуры.

В ЦАХАЛе подчеркивают, что все атакованные цели были размещены "Хизбаллой" в плотно заселенных районах, среди гражданского населения, что представляет собой очередной пример циничного использования "Хизбаллой" граждан Ливана в качестве живого щита.

Перед атакой были приняты многочисленные меры для минимизации жертв среди гражданского населения, включая предварительный сбор разведданных, постоянное наблюдение и предварительные предупреждения о необходимости эвакуации.