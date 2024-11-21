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Израиль

ЦАХАЛ сообщил о завершении четвертой волны ударов по объектам "Хизбаллы" в Бейруте

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 21 ноября 2024 г., 19:13 | последнее обновление: 21 ноября 2024 г., 19:25
ЦАХАЛ сообщил о завершении четвертой волны ударов по объектам "Хизбаллы" в Бейруте
AP Photo/Bilal Hussein

Пресс-служба Армии Обороны Израиля сообщила о завершении четвертой за четверг волны ударов по объектам террористической инфраструктуры "Хизбаллы" в южном предместье Бейрута Дахии. В частности, были атакованы склад вооружений, командный пункт и другие объекты террористической инфраструктуры.

В ЦАХАЛе подчеркивают, что все атакованные цели были размещены "Хизбаллой" в плотно заселенных районах, среди гражданского населения, что представляет собой очередной пример циничного использования "Хизбаллой" граждан Ливана в качестве живого щита.

Перед атакой были приняты многочисленные меры для минимизации жертв среди гражданского населения, включая предварительный сбор разведданных, постоянное наблюдение и предварительные предупреждения о необходимости эвакуации.

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