Семь израильтян действовали в качестве иранских агентов во время войны

Мировой суд Ришон ле-Циона разрешил опубликовать информацию о том, что прокуратура подала предварительные обвинения против семерых подозреваемых, граждан Израиля, евреев из Хайфы и других населенных пунктов севера страны, включая солдата-дезертира и двоих несовершеннолетних, имена которых запрещены к публикации в связи с возрастом обвиняемых.

Во время войны они выступали в качестве иранских агентов и выполняли различные задания иранской разведки, включая фотосъемку и сбор информации о военных базах и других объектах Армии обороны Израиля, включая базы ВВС "Неватим" и "Рамат-Давид", базу Генштаба ЦАХАЛа "Кирия" в Тель-Авиве, места расположения батарей ПРО "Железный купол" и многое другое.

Имена совершеннолетних подозреваемых – Азиз Нисанов, Александр Садыков, Вячеслав Гущин, Евгений Йоффе, Игаль Нисан. Полиция сообщает, что руководители этой группы – выходцы из Азербайджана, давно репатриировавшиеся в Израиль, несовершеннолетние – уроженцы Израиля.

Сообщается, что обвиняемые были наняты через социальные сети. Они получали от своих кураторов задания, а также карты стратегических объектов, в том числе учебной базы "Голани" возле Биньямины, на которую несколько дней назад была осуществлена смертоносная атака при помощи ударного БПЛА.

В рамках расследования было выяснено, что на протяжении более двух лет подозреваемые выполняли ряд различных заданий для иранских спецслужб под руководством двух иранских агентов-кураторов: "Алхана" и "Орхана", при этом участники группировки осознавали, что информация, которую они передают иранским спецслужбам, критически важна для безопасности страны и может использоваться противником для нанесения ракетных ударов.

За свою антиизраильскую деятельность подозреваемые получили вознаграждение на общую сумму в сотни тысяч долларов, выплаты осуществлялись, в том числе, криптовалютой. В совместном заявлении ШАБАКа, полиции и государственной прокуратуры подчеркивается, что все подозреваемые активно выполняли задания иранских агентов даже во время войны, которую Израиль вел на нескольких фронтах.

Ожидается, что в пятницу против подозреваемых будут представлены обвинительные заключения в окружной суд Хайфы, им будет вменяться ряд серьезных преступлений против безопасности Государства Израиль в период военных действий. По словам представителей Госпрокуратуры, речь идет об одном из самых серьезных дел, расследовавшихся в последние годы.