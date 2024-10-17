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Израиль

Автобус сбил мотоциклиста в Иерусалиме, пострадавший в тяжелом состоянии

время публикации: 17 октября 2024 г., 16:25 | последнее обновление: 17 октября 2024 г., 16:31
Автобус сбил мотоциклиста в Иерусалиме, пострадавший в тяжелом состоянии
Nati Shohat/Flash90

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе КПП Эль-Заим возле туннелей на горе Скопус (Ар а-Цофим) в Иерусалиме, где автобус сбил мотоциклиста.

Парамедики и фельдшеры МАДА оказали пострадавшему, мужчине в возрасте около 35 лет, неотложную помощь на месте происшествия, после чего отправили его в больницу "Адаса Ар а-Цофим" в тяжелом и нестабильном состоянии с черепно-мозговой травмой и травмами конечностей.

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