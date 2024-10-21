Акция протеста в Беэри прекращена из-за ситуации в сфере безопасности

Несколько десятков человек собрались в воскресенье на длительную акцию протеста против возможного возвращения израильских поселений в Газу, которая была назначена в районе кибуца Беэри. Полиция при сотрудничестве с армией с вечера воскресенья занималась обеспечением порядка на этом разрешенном ЦАХАЛом мероприятии.

Участникам демонстрации предоставили подготовленное место для проведения акции, однако некоторые демонстранты пытались добраться до сектора Газы, и их просили вернуться, чтобы не ставить под угрозу свою безопасность и безопасность полиции.

По просьбе демонстрантов, протестующих посетили также депутаты Кнессета. В понедельник вечером от ЦАХАЛа поступило сообщение о возможности инцидентов в сфере безопасности, и было принято решение эвакуировать демонстрантов.