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Израиль

Акция протеста в Беэри прекращена из-за ситуации в сфере безопасности

время публикации: 21 октября 2024 г., 18:57 | последнее обновление: 21 октября 2024 г., 18:57
Акция протеста в Беэри прекращена из-за ситуации в сфере безопасности
Avshalom Sassoni/Flash90

Несколько десятков человек собрались в воскресенье на длительную акцию протеста против возможного возвращения израильских поселений в Газу, которая была назначена в районе кибуца Беэри. Полиция при сотрудничестве с армией с вечера воскресенья занималась обеспечением порядка на этом разрешенном ЦАХАЛом мероприятии.

Участникам демонстрации предоставили подготовленное место для проведения акции, однако некоторые демонстранты пытались добраться до сектора Газы, и их просили вернуться, чтобы не ставить под угрозу свою безопасность и безопасность полиции.

По просьбе демонстрантов, протестующих посетили также депутаты Кнессета. В понедельник вечером от ЦАХАЛа поступило сообщение о возможности инцидентов в сфере безопасности, и было принято решение эвакуировать демонстрантов.

Израиль
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