На границе с Газой проходит мероприятие за восстановление поселений, левые протестуют

Более двухсот человек принимают участие в мероприятии, организованном поселенческим движением "Нахала".

Как .сообщает портал Walla, в мероприятии, получившем название "Готовимся к поселенчеству в Газе", принимают участие министры от "Ликуда" и других правых партий, а также родственники нескольких похищенных израильтян и сотрудники служб безопасности местных поселков.

Для проведения мероприятия было выдано специальное разрешение, так как оно проводится на территории, объявленной закрытой военной зоной.

Министр финансов Бецалель Смотрич ("Ционут Датит") заявил, что "речь идет о мероприятии, отражающем стремление и намерение вернуться к поселенчеству в Газе после того, как будет свергнут нацистски-игиловский режим ХАМАСа".

В свою очередь, глава оппозиции Яир Лапид заявил, что "это мероприятие является доказательством того о чем мы говорим давно: бенгвиры захватили власть в "Ликуде", а "Ционут Датит" превратила "Ликуд" в свое отделение".

Активисты левого движения "Шалом Ахшав" обратились к генеральному инспектору полиции и к начальнику генерального штаба ЦАХАЛа с требованием "воспрепятствовать возможным попыткам поселенцев проникнуть на территорию Газы".