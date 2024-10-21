Министр внутренних дел распорядился о лишении "иранских агентов" гражданства Израиля

Министр внутренних дел Моше Арбель отдал распоряжение экспертной комиссии рассмотреть возможность лишить израильтян, подозреваемых в сотрудничестве с иранской разведкой во время войны, израильского гражданства.

"Государство Израиль должно защищаться, и параллельно с ужесточением наказаний за преступления, связанные со злоупотреблением доверием, мы должны исторгать и наказывать тех, кто действует против Израиля, – заявил Арбель. – Так следует поступать, и так мы, с Божьей помощью, поступим".

Напомним, ранее в понедельник была разрешена к публикации информация о расследовании против семерых израильских граждан, включая двоих несовершеннолетних в возрасте 16 и 17 лет, которые выполняли различные задания иранской разведки, включая фотосъемку и сбор информации о военных базах и других объектах Армии обороны Израиля, включая базы ВВС "Неватим" и "Рамат-Давид", базу Генштаба ЦАХАЛа "Кирия" в Тель-Авиве, места расположения батарей ПРО "Железный купол" и многое другое.

Имена совершеннолетних подозреваемых – Азиз Нисанов, Александр Садыков, Вячеслав Гущин, Евгений Йоффе, Игаль Нисан. Полиция сообщает, что руководители этой группы – выходцы из Азербайджана, давно репатриировавшиеся в Израиль, несовершеннолетние – уроженцы Израиля. Двое из них – отец и сын.

Сообщается, что обвиняемые были наняты через социальные сети. Они получали от своих кураторов задания, а также карты стратегических объектов, в том числе учебной базы "Голани" возле Биньямины, на которую несколько дней назад была осуществлена смертоносная атака при помощи ударного БПЛА.

В рамках расследования было выяснено, что на протяжении более двух лет подозреваемые выполняли ряд различных заданий для иранских спецслужб под руководством двух иранских агентов-кураторов: "Алхана" и "Орхана", при этом участники группировки осознавали, что информация, которую они передают иранским спецслужбам, критически важна для безопасности страны и может использоваться противником для нанесения ракетных ударов.

Они выполнили примерно 600 заданий, полученных от своих кураторов. За свою антиизраильскую деятельность подозреваемые получили вознаграждение на общую сумму в сотни тысяч долларов, выплаты осуществлялись, в том числе, криптовалютой.