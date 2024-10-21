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Израиль

Глава Генштаба ЦАХАЛа побывал в "Ливане": уничтожаем банковскую систему "Хизбаллы"

время публикации: 21 октября 2024 г., 19:50 | последнее обновление: 21 октября 2024 г., 20:14
Глава Генштаба ЦАХАЛа побывал в "Ливане": уничтожаем банковскую систему "Хизбаллы"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци А-Леви провел оперативную оценку ситуации в Южном Ливане вместе с командующим штабом Северного военного округа генерал-майором Ури Гординым, командиром 98-й дивизии Гаем Леви и другими высокопоставленными командирами.

"Мы атаковали около 30 целей по всей территории Ливана, целей, представляющих собой своего рода "банковскую систему" "Хизбаллы" "Аль-Кард эль-Хасан", – заявил А-Леви. – Она получает деньги от Ирана и в конечном счете финансирует террористическую деятельность "Хизбаллы". Мы атакуем в Бейруте руководство этой организации, вы здесь атакуете более низкие уровни, и все это, в конечном счете, приводит к полному охвату задачи. В том числе и в отношении Ирана, который финансирует их и направляет к ним людей. Не забывайте, мы сверху занимаемся и этим тоже".

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