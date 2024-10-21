B.T.: Бывший сотрудник UNTSO в Ливане рассказал о некомпетентности ООН и контроле "Хизбаллы"

Бывший сотрудник миротворческого подразделения UNTSO – Организации ООН по наблюдению за соблюдением перемирия – в интервью датскому изданию B.T. рассказал о том, что деятельность миротворцев в Ливане жестко контролируется шиитской террористической организацией "Хизбалла", UNTSO и UNIFIL по приказам "сверху" игнорируют факты активности террористов на границе с Израилем, любые сообщения о нарушениях со стороны "Хизбаллы" остаются без реакции и без ответа, а некоторые привлеченные сотрудники открыто поддерживали "Хизбаллу".

B.T. представляет своего собеседника как "Майкла" – он бывший датский солдат ООН, который впервые за свою 25-летнюю карьеру решился рассказать свою историю. Майкл был направлен в Южный Ливан 10 лет назад в составе миссии ООН UNTSO, это старейшая миссия ООН, созданная еще в 1948 году для поддержания мира на Ближнем Востоке, и она тесно сотрудничает с UNIFIL в Ливане, зачастую обе миссии располагаются на одних и тех же базах.

"Мы полностью подчинялись "Хизбалле", – признался Майкл в интервью B.T. – Наша свобода передвижения была ограничена, мы никогда не выезжали после того, как стемнеет, поскольку боялись "Хизбаллы". Так что вечер и вся ночь были в полном распоряжении "Хизбаллы".

По словам Майкла, когда сотрудники миссий UNTSO и UNIFIL пытались въехать в какой-либо город, где действовала "Хизбалла", агрессивные боевики попросту блокировали дорогу. "Они не держали оружие напоказ, но они были агрессивны, и было совершенно ясно, что это активисты "Хизбаллы". И мы прекрасно знает, кто принимает решения, особенно в шиитских городах. Они не хотели, чтобы мы видели, чем они занимаются", – рассказывает Майкл.

Он также признается, что когда миротворцы патрулировали вдоль "голубой линии", они часто видели ливанцев в гражданском, которые фотографировали израильские объекты через границу – и в таких случаях миротворцы отходили и наблюдали на расстоянии: "так нам было приказано".

Документировать подобные происшествия и то, что происходило в населенных пунктах, миротворцам не позволяли. "Снимать и фотографировать было запрещено, а если бы мы это сделали, местные попросту отняли бы наши камеры, – рассказывает Майкл. – Так происходило с моими коллегами из UNTSO и UNIFIL". Он признается, что уже тогда, 10 лет назад, контроль "Хизбаллы" над Южным Ливаном был тотальным.

"Гражданские, не поддерживающие "Хизбаллу", боялись против нее выступать, особенно христиане. Их очень боялись. А мы сотрудничали с мусульманами-шиитами, у нас было несколько переводчиков, которые были преданы "Хизбалле", один раз я выкинул одного из них из машины, когда он восхвалял Хасана Насраллу, не хотел это слушать", – рассказывает Майкл.

Он отмечает, что самой разочаровывающей частью миссии было абсолютное отсутствие каких-либо действий и последствий вопиющих нарушений резолюции 1701 СБ ООН, которые Майкл и его сотрудники наблюдали изо дня в день. "Мы ежедневно сообщали нашему начальству о нарушениях резолюции 1701, включая ограничение нашей свободы передвижения, – рассказал он. – Нам было приказано сообщать обо всех нарушениях. Но ничего не происходило, ни ответа, ни последствий. Это очень огорчало меня, и этот опыт лишь подтвердил мой опыт, вынесенный и в других странах, куда меня направляли: ООН некомпетентна".

Майкл отмечает, что большинство из тысяч наблюдателей и миротворцев ООН "думают правильно", но среди них есть и люди с сильными антиизраильскими настроениями, особенно один из его бывших сослуживцев из Ирландии.

При этом Майкл не может понять, насколько обширной стала структура "Хизбаллы" на юге Ливана с тех пор, как он там был 10 лет назад. Он не понимает, каким образом "Хизбалле" удалось прокопать туннели буквально в 100 метрах от базы UNIFIL – при нем раскопок и строительства туннелей не было. С другой стороны, в период его службы рядом с "голубой линией" появились несколько гражданских домов и птицеферма – но осматривать их миротворцам не позволяли.

Майкл отмечает, что в Израиле хорошо знали о действиях "Хизбаллы". "Мы часто посещали ЦАХАЛ на израильской стороне границы, чтобы узнать, что происходит, и они очень точно указывали, где они замечали деятельность "Хизбаллы" по другую сторону границы", – отмечает он.