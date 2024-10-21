Лапид на встрече с послами ЕС: "Эмбарго на поставки оружия недопустимо"

Глава парламентской оппозиции и председатель "Еш Атид" Яир Лапид встретился с послами ЕС. Он раскритиковал намерение некоторых стран ввести эмбарго на поставки оружия Израилю.

Лапид также затронул на встрече вопрос о похищенных и сказал, что страны Европейского Союза должны работать вместе с Израилем, чтобы добиться соглашения по возвращению всех похищенных.

"Я только что встретился с послами Европейского Союза и сказал им, что они должны работать с нами над сделкой по освобождению заложников, чтобы вернуть всех домой. Я также сказал им, что эмбарго на поставки оружия Израилю, когда мы боремся с террористическими организациями, немыслимо и непростительно. Здесь демократическая страна, которая борется за свое выживание против ужасных антисемитских террористических организаций, с которыми нужно бороться и победить. В таких обстоятельствах нельзя вводить эмбарго на поставки оружия Израилю", - заявил Лапид.